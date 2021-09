Aunque en los últimos días han bajado los contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en Jalisco, las muertes no disminuyen, se registran en promedio 50 por día o dos por hora y eso debe preocupar.

Así lo indica el investigador y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero.

“Todavía no se nota la tendencia a la baja en el caso de muerte, en el caso de muerte todavía estamos en un valle, estamos prácticamente en 50 muertes por día, que son muchísimas, más de dos jaliscienses por hora están muriendo por Covid en este momento. Pero lo preocupante es que esta tercera ola está durando más de lo previsto “

Considera que la curva de la tercera ola es mas ancha y más nociva. (Por Claudia Manuela Pérez)