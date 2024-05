Mañana de manifestaciones en diferentes puntos de la Zona Metropolitana.

Trabajadores de la empresa Caabsa Eagle se manifestaron en las puertas de la central de transferencia de basura de El Cielo en Jauja.

Los quejosos son trabajadores quienes acusan que hay 150 empleados que no son de la concesionaria, sino contratados por el municipio de Tonalá, quienes están atendiendo las 32 rutas de recolección de basura que corresponden a la empresa y los dejan sin actividades.

Otra manifestación se registró afuera de la Secretaría de Transporte, donde opositores al programa de verificación vehicular comenzaron una colecta de firmas para pedir que la afinación sea obligatoria, pero no la verificación que, afirman, es un programa recaudatorio.

Finalmente, esta mañana también se manifestó afuera de la Presidencia Municipal de Guadalajara uno de los vendedores de tejuino que ya se había manifestado el lunes denunciando presuntos hostigamientos de la Superintendencia del Centro Histórico que, afirma, no los dejan laborar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)