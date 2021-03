Con retrasos en el inicio de la vacunación y largas filas, desde esta mañana en Tonalá comenzó la vacunación contra el Covid y las quejas no se han hecho esperar.

Pareciera que la experiencia registrada en Tlaquepaque no se aprendió aquí en Tonalá.

“Vinimos mucha gente desde las 2:00 de la tarde estuvo formada porque es un verdadero caos esta situación -¿En qué radica el caos, qué pasa?- El caos radica en que no hay orden, la maneja tres gobiernos: el estatal, el federal y el municipal. Viene el Municipal y da una orden, al rato viene el Estatal y da otra orden, viene el Federal y da otra orden, entonces, hay que un desacuerdo total. Y lo más recomendable y se lo mando en el mensaje al señor Gobernador es que deberían de dar fichas”. (Por José Luis Jiménez Caastro)