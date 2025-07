A pesar de que el Índice de Confianza del Consumidor publicado por INEGI cayó un punto en su tasa mensual y 2.2 en la anual, no hay ningún problema con el consumo interno, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pues es parte de esta situación que vivimos con los Estados Unidos, pero no hay un problema de consumo en el país. No, no hay ningún problema, incluso ayer lo mencionaron ellos, entonces no hay problema. Lo que hay que hacer es estar permanentemente revisado para que estén las inversiones y todo lo que se requiera para fortalecer la economía de México”.

Lo anterior luego que ayer se reuniera con empresarios para instarles a que apoyen el Plan México, manteniendo y ampliando sus inversiones en el país.

“Fue una muy buena reunión, ellos pues plantean sus distintas preocupaciones y lo que nosotros les planteamos pues es ‘inviertan’. Es la posición que nosotros tenemos. Hay muchas áreas de inversión donde ya ellos tienen participación, pero hay otras áreas de inversión donde es importante que ellos generen cadenas de valor”. (Por Arturo García Caudillo)