Tras la reunión que sostuvo con 20 gobernadores de Morena y sus aliados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no se trató nada extraordinario, excepto lo relativo a seguridad e implementación de programas sociales.

“Fue básicamente eso, revisar el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad en cada uno de los estados, y la segunda parte fue la evaluación de los programas del Bienestar. —Estados en los que hay ajustes? —No, no, básicamente se revisó la baja de la incidencia delictiva. —¿Por qué no mandó un mensaje el presidente a los gobernadores.—Porque el objetivo de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación”.

Reiteró que ha tenido contacto permanente con el Ejecutivo y que incluso sí lo ha visto. (Por Arturo García Caudillo)