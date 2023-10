El técnico de Chivas Veljko Paunovic no quiso hablar sobre su inminente salida del equipo para ir a España a dirigir al Almería. En conferencia de prensa sí dijo estar decepcionado por la indisciplina del equipo, ante la separación de Alexis Vega, el Chicote Calderón y el novato Raúl Martínez.

“Con todo lo ocurrido esta semana, me siento decepcionado. El individuo es responsable de sus actos. Si uno no quiere escuchar u obedecer estas cosas que son para el bien de todos entonces tienen que asumir las consecuencias. Hay momentos donde no hay que hablar, hay que demostrar el compromiso, si lo hay o no lo hay. Es lo que estamos buscando, por eso no nos distraemos en las información que llega desde afuera. Eso es fundamental para este grupo en este momento”, dijo el europeo.

Todo apunta a que Paunovic estará en el Clásico Tapatío y después se va a España. (Por Martín Navarro Vásquez)