Este jueves y luego de varios meses de no hacerlo, Chivas ofreció conferencia de prensa con jugadores. Entre ellos Alan Mozo que renovó contrato hasta el año 2028. Dijo que el bicampeonato del América ahí queda, pues viene el momento de Chivas dijo de cara al clásico de este sábado ante las Águilas.

“Yo defiendo a Chivas y para mí es el equipo más importante, es cierto que América vive un gran momento, que ha tenido un bicampeonato y hay que aceptarlo como es. No me gusta ver o hablar de los demás, se tiene que aceptar que el América es bicampeón, pero eso es el torneo pasado, estamos en un nuevo torneo y una nueva oportunidad y pronto se viene la época de Chivas”, dijo.

Agregó sobre el juego ante las águilas, que la afición “se sentirá bien representados con su equipo, tenemos un plan de juego que lo vamos a ejecutar, vamos a salir a ganar el partido, no vamos a buscar el empate o mucho menos a perder”.

Otro jugador que renovó contrato fue Roberto el Piojo Alvarado hasta el año 2029. (Por Martín Navarro Vásquez)