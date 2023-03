Por segundo día consecutivo, militantes del Partido del Trabajo e inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara se enfrascaron en una reyerta luego que los militantes del partido político intentaron instalar su toldo para realizar afiliaciones masivas.

Los inspectores impidieron, con apoyo de la policía, que los militantes se instalaran en el Paseo Alcalde a la altura de Juárez, desatándose la trifulca. Habla Leonardo Almaguer, uno de los manifestantes:

“Y el día de hoy de igual manera, estamos aquí en resistencia porque no nos permiten ejercer nuestro derecho a libre manifestación y libre expresión”.

El Ayuntamiento afirma que no está permitida la instalación de toldos en esta zona.

Los petistas acusan que un inspector golpeó a una de sus militantes y se lo llevaron detenido.

Afirman que las hostilidades han sido de los inspectores y no de los policías. (Por Héctor Escamilla Ramírez)