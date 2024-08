Lejos de cobrar revancha, los Pumas fueron humillados por el Seattle Sounders con goleada de 4-0 y quedaron eliminados en los octavos de final de la Leagues Cup. Pese a lo abultado del marcador, el entrenador del equipo de la UNAM, Gustavo Lema, aseguró que ellos dominaron el juego.

“No comparto que nos pasó por arriba, en el resultado sí por supuesto 4-0 nada que analizar, pero no comparto para nada para mí el manejo del partido fue de Pumas, pero esto es de goles y subestimar no para nada, es un equipo muy fuerte de local que maneja muy bien las pelotas paradas a favor”.

Hoy a las 6 de la tarde Cruz Azul enfrenta al Mazatlán y Tigres al New YorK City, mientras que a las 8 de la noche Toluca se mediará al Rapids de Colorado. (Por Manuel Trujillo Soriano)