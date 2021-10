Se trata de un grupo de provocadores, asegura la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre el enfrentamiento que se registró esta mañana en la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.

“No vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular, afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de cien mil personas en forma directa o indirecta en el país. —¿El operativo de hoy, secretaria, fue para sacar a estas personas? No, no fue para sacar, no se les permitió la entrada desde las siete de la mañana”.

Informó que hay tres personas detenidas, y aunque en redes sociales circulan videos en las que se observan lesionados, aseguró que el saldo es blanco. (Por Arturo García Caudillo)