Jalisco se ubica en el primer lugar nacional en contagios de sarampión en lo que va de 2026, admite el secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, al señalar que durante los primeros 24 días de enero se registró un promedio de 20 casos.

Ante este panorama, el funcionario exhortó a la población menor de 50 años a vacunarse para cortar la cadena de contagios y reducir la propagación de la enfermedad.

“Para decir a la población que necesitamos su ayuda, para que las personas que no tienen un esquema completo de vacuna contra el sarampión, las personas menores de 50 años, si tienen duda respecto a si tuvieron sarampión en la infancia o si tuvieron ya un esquema de vacunación se pueden vacunas menores de 50 años de edad”.

El funcionario estatal indicó que Jalisco cuenta con los biológicos suficientes para atender la demanda.

Añadió que se han desplegado brigadas de vacunación en las colonias donde se ha detectado un repunte de contagios.

Asimismo, precisó que la población puede acudir a inmunizarse en los 580 centros de Salud estatales, en más de 80 hospitales del Seguro Social e ISSSTE, así como en plazas públicas, centros comerciales, recaudadoras y unidades de Cruz Verde metropolitanas, entre otros puntos.