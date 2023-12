El escándalo de Segalmex es el único caso de corrupción en su gobierno, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran aprovechar esto para decir: ‘también en el Gobierno de la Transformación, o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está en caso Segalmex, gritan con esto. Entonces, me interesa”.

Por ello celebró que René Gavira, ex funcionario de Segalmex, se haya entregado, al tiempo que aseguró que, en el caso del ex director del organismo, Ignacio Ovalle, será la autoridad la que decida si tiene o no responsabilidad. (Por Arturo García Caudillo)