El tema de la desaparición de personas es una prioridad para la Secretaría de Gobernación, por lo que, gracias a la cercanía con la nueva fiscal, habrá avances importantes, asegura su titular, Rosa Icela Rodríguez.
“No lo vamos a dejar, la búsqueda de personas es una prioridad para nuestro gobierno, pero para la secretaría más y pues estamos muy contentos porque vamos a estar trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República en el tema de búsqueda de personas y se van a poder tener muy buenos resultados. Nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo de la mano con los colectivos, con los expertos en el tema y vamos a estar trabajando ahí”.
Explica que la próxima semana habrá reuniones en la Secretaría con grupos y colectivos de mujeres buscadoras para revisar la implementación de las reforma en la materia. (Por Arturo García Caudillo)
Segob reafirma prioridad en desaparición de personas
