Al tiempo que arremetió en contra del diario The New York Times por un reportaje sobre fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México seguirá colaborando con Estados Unidos para el combate a este flagelo, pero sin permitir injerencismos

“Son más de cien mil o cerca de cien mil jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos, para esta crisis sanitaria que estan teniendo en los Estados Unidos y nuestra visión es que no solamente ES la detención de quienes se dedican a esto sino que hay que tomarlo como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos el injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos”.

Reiteró que el Gobierno de México está constantemente combatiendo la comercialización de drogas, desmantelando laboratorios donde se fabrican los precursores y haciendo campañas contra su consumo.

(Por Arturo García Caudillo.)