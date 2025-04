De cara los próximos festejos del Día del Niño, y tras la nueva ley que prohíbe en los planteles escolares el consumo de comida no saludable o también conocida como “chatarra”, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, acotó que la restricción es para las escuelas, sin embargo en festejos como el Día del Niño o cumpleaños, son los padres quienes eligen los menús, por lo que la dependencia instó a las cabezas de familia a la corresponsabilidad para cumplir con la normatividad de eliminar la comida de baja aportación nutrimental.

“Y cuando hablamos de un festejo, ahí por lo general los padres de familia deciden si le mandan a su niño un pastel y demás, y eso no está regulado, hay que decirlo con claridad, lo que se publicó en el diario oficial de la federación solo le afecta a las escuelas, un padre de familia no está prohibido, no hay una norma, una ley que le impida a su hijo mandar un refrigerio distinto, ahí lo que tenemos que hacer es trabajar por convencimiento”.

Flores Miramontes aceptó que hay cierta resistencia principalmente por parte de los alumnos para cambiar de hábitos alimenticios, además de reiterar que se trabajará con los municipios para regular la venta de alimentos no saludables al exterior de los planteles. (Por Edgar Flores Maciel)