Reconoce el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que la dependencia a su cargo no ha intervenido en el caso del menor que llevó un arma a su colegio y fue expulsado.

Detalla que el DIF le ofreció ayuda psicológica y los padres del adolescente están enfocados en los trámites ante la Fiscalía General de la República pues se trata de un delito federal.

“Todavía no, todavía no. Están concentrados los papás en el caso por el arma, está en la Fiscalía General es un tema delicado fue consignado y por eso el acompañamiento sicológico es muy importante. Lo está dando el DIF, el DIF del Estado”.

El adolescente, de 15 años, está en riesgo de perder el semestre escolar. (Por Claudia Manuela Pérez)