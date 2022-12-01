El Senado decidió meter turbo para aprobar la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión legislar en contra de la extorsión, pues las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos fueron citadas este miércoles para avalar en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados.

La reforma incluye en su régimen transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia a la que se refiere este Decreto, en un plazo no mayor a 180 días.

De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, en el 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, mientras que en enero aumentó de 25 a 29, lo que representa un incremento de 58 por ciento en tan sólo seis años.