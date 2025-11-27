Con la mayoría de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado de la República aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República.

PAN, PRI y MC votaron en contra, pues el motivo expuesto por Gertz no es creíble ni puede considerarse causa grave, como explica el coordinador priista Manuel Añorve.

“¿Alguien cree realmente, sinceramente, que esta renuncia es voluntaria? ¿Que este movimiento es administrativo y no político? Por favor, no insulten la inteligencia de nadie, esto es control, esto es presión, esto es autoritarismo que ya no se preocupa por disimular”.

De inmediato, el Senado dio a conocer la convocatoria para que los aspirantes a ocupar la Fiscalía se inscriban. (Por Arturo García Caudillo)