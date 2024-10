Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República, aprobó la reforma constitucional para incorporar los nuevos programas del Bienestar y elevar a rango de la Constitución el apoyo a los adultos mayores a partir de los 65 años de edad. Sin embargo, la oposición dejó en claro que votaba a favor, a pesar de que los programas sociales están siendo usados para beneficiar al oficialismo, como explica el coordinador priista, Manuel Añorve.

“Y déjenme decirles también, por supuesto, que los programas sociales, y aquí se ha dicho, fueron un instrumento electoral en la pasada elección había amenazas permanentes que si no se votaba por la coalición que representaba la mayoría, les iban a quitar los programas sociales, y esos eran, en un voto focalizado, los cuervos de la nación. Y no me equivoqué, dije cuervos de la nación, no servidores de la nación, porque no sirven para nada, con todo respeto”.

La minuta pasó a los congresos estatales para su aprobación. (Por Arturo García Caudillo)