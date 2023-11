Con los votos mayoritarios de Morena y sus aliados, la Comisión de Justicia del Senado de la República, aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición votó en contra, al considerar que Zaldívar Lelo de Larrea no justificó la gravedad de su renuncia, como explica el senador del Grupo Plural, Germán Martínez.

“Ahora el caso del ministro Zaldívar parece cambiar ese antiguo paradigma constitucional y desde el nuevo presidencialismo mexicano se aceptó la remoción de ese ministro, no por mala conducta, sino por buena conducta. La mudanza de un árbitro constitucional no es un cambio de jugador en un equipo de futbol que se realiza en un minuto. Existe obligación de esgrimir una causa grave para renunciar a ser juez constitucional”.

El dictamen pasa al Pleno, donde se requerirá de mayoría simple para su aprobación. (Por Arturo García Caudillo)