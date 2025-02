La mayoría de Morena y sus aliados aprobó la reforma al Infonavit con las modificaciones que le hicieron los diputados. La oposición manifestó su inconformidad, pues con estas modificaciones se echará mano de los ahorros de los trabajadores.

“Es su dinero, con ese recurso no podemos hacer apuestas, esto no es Mexicana de Aviación, ni Dos Bocas ni Gas Bienestar ni esa empresa de Litio. No, estos son recursos de ellos y ellos y ellas merecen cuando menos poder supervisar qué está pasando con ese dinero, a dónde se va a invertir, cuáles son los acuerdos con los municipios. ¿Verdaderamente se va a evitar eso? Porque la reforma no dice cómo se va a lograr”.

Y es que mediante esta reforma se permitirá al Instituto, a través de una subsidiaria, construir y rentar vivienda aprovechando los ahorros de los trabajadores.

Además, se le otorgan facultades extraordinarias al director.

El documento se envía al Ejecutivo Federal para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)