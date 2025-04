Aunque ayer no pudieron alcanzar la mayoría, finalmente Morena y sus aliados en el Senado de la República lograron imponer su voluntad y eligieron a los 56 magistrados de los tribunales electorales de 30 entidades, demostrando así que la oposición es muy chiquita, como explica el coordinador de Morena, Adán Augusto López.

“Pongo a la disposición la minuta de la sesión de esta mañana en la JUCOPO a las 8 de la mañana, hice la propuesta, hablé inicialmente de dos modificaciones y sometí a votación esas modificaciones y que se me autorizara a hacer los ajustes que considerara necesarios para presentarlos a la Junta de Coordinación Política. Lo que en todo caso debiera lamenta el compañero senador Angulo, es que pues son una cosa chiquita aquí en el Pleno y también allá en la Junta de Coordinación Política, no les alcanza”.

A las listas presentadas un día antes se les hicieron ocho modificaciones, pero básicamente lo que buscaban aprobar desde el principio quedó igual. (Por Arturo García Caudillo)