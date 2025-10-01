Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Amparo enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero con cambios tras audiencias públicas.

Entre los ajustes destacan la ampliación del interés legítimo, plazos más claros para audiencias, la revocación de litigios indebidos y nuevas reglas sobre garantías en juicios fiscales.

Además, se extendió de 60 a 90 días el plazo para sentencias de amparo indirecto y de tres a cinco días el periodo para exhibir garantías en suspensiones penales que afecten la libertad personal.