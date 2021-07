Si bien la Comisión Permanente pospuso la discusión de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, eso no significa que se haya cancelado, asegura el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez.

“Como nosotros no tenemos planteado el extraordinario en el Senado no quisimos aventurarnos e irnos a una discusión en la que pudiera darnos para llevar a cabo los asuntos enlistados en la Cámara. Esperamos estos días para que nos autoricen el extraordinario en el Senado, de llevarlo a cabo así la Junta de Coordinación Política y enlistar también el nombramiento del secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. No quisimos generar dos extraordinarios”.

Y es que en la Cámara de Diputados ya tienen listos y con acuerdo para su aprobación los dictámenes sobre el nombramiento de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, además del desafuero de los legisladores Benjamín Huerta y Mauricio Toledo. (Arturo García Caudillo)