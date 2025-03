El pleno del Senado aprobó por unanimidad elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, dice la legisladora priista Paloma Sánchez, este apoyo no es suficiente y en algunos casos llega demasiado tarde.

“Pero quedan pendientes aquellos a los que la violencia les quita su futuro y hasta su vida, porque sólo en el último sexenio los asesinatos de jóvenes se incrementaron en 72 por ciento. Pensemos en los jóvenes de Sinaloa, que ahora podrán recibir este apoyo, pero no van a poder salir a capacitarse, porque en las calles sólo se escucha el sonido de los balazos. Pensemos en quienes no saben si el día de hoy podrán ir a la universidad a prepararse, y en los que no pueden emprender, porque los negocios están quebrando. Recordemos a las víctimas de Teuchitlán, que aunque no sabemos el número de jóvenes, fueron engañados por buscar una oportunidad y exterminados en estos hornos crematorios ilegales”.

El documento pasa a los congresos estatales para su revisión y aprobación. (Por Arturo García Caudillo)