Anuncia el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que impugnará la decisión del INE sobre mantener a los candidatos detectados como no idóneos para participar en la elección judicial.

“Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas, por las razones que argumenté, no es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino que ‘oiga, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos’. ¡Ah cabrón! Pues no debe. Él tiene derecho a defender a quien quiera, pero su idoneidad estaría en cuestionamiento”.

Y aunque dice tenerlos detectados, al cuestionarle cuántos eran, sólo dijo creer que no pasaban de una veintena. Tampoco quiso dar nombres, para evitar malas interpretaciones y le vayan a acusar de estar violando la Ley al llamar a no votar por determinados candidatos. (Por Arturo García Caudillo)