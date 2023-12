En caso de que se mantenga la crisis de gobernabilidad y el enfrentamiento entre el Ejecutivo local y el Congreso de Nuevo León se alargue, el Senado de la República podría intervenir para poner orden, así lo comenta el senador morenista, Ricardo Monreal.

“Pero si no se resuelve en el tribunal, el Senado debe de intervenir. El Senado debe de participar porque Nuevo León no es una ínsula, Nuevo León no es una aldea separada de la República, ni es un estado que no rija la Constitución y no esté integrado a la Federación. Entonces el Senado como representante del pacto federal, debe intervenir en el caso de que no haya acuerdos en el diferendo que tiene en crisis a Nuevo León”.

Al mismo tiempo, Monreal descartó que lo que proceda sea declarar la desaparición de poderes en la entidad, pero sobre todo, y antes de que el Senado actúe, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver primero y obligar a Movimiento Ciudadano a respetar la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. (Por Arturo García Caudillo)