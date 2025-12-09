Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado pospusieron la discusión y votación de la iniciativa presidencial para implementar en el sistema judicial la figura conocida como “jueces sin rostro”. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, pidió esperar a que el predictamen sea mejorado.

“El dictamen yo lo podría afirmar con esa certidumbre, hoy está en muy buenos términos, sobre todo en el tema de la figura de los jueces sin rostro, pero creo que podríamos avanzar mucho más en reglamentar esa figura con reglas más específicas que permitan atender lo que ya los organismos internacionales en materia de derechos humanos han señalado para que cualquier persona sujeta a proceso tenga derecho a un juez no sólo imparcial, sino competente, un juez con conocimiento”.

Por tal motivo, envió la discusión hasta febrero de 2026, para que pueda ser procesado en el próximo periodo ordinario de sesiones. (Por Arturo García Caudillo)