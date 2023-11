Tras dos intentos y por no alcanzarse la mayoría calificada en ninguna de las dos ocasiones, el Senado de la República devolvió al Ejecutivo Federal, la terna propuesta para llenar la vacante existente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la voz de la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera.

“El resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna. Conforme lo establece el resolutivo décimo tercero del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado, comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal”.

Bertha Alcalde fue quien más votos alcanzó, 58 en la primera ocasión y 68 en la segunda. Sin embargo, no fueron suficientes. Por tal motivo, el presidente de la República deberá enviar una nueva terna, y si esta también es rechazada, tendrá el derecho de designar a quien más le convenga como ministro de la Corte. (Por Arturo García Caudillo)