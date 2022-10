Jalisco es un ejemplo en el apoyo a las personas con discapacidad y por eso no se ha firmado el convenio con el Gobierno Federal para aplicar la Pensión correspondiente, aseguró la senadora jalisciense, Verónica Delgadillo, durante la comparecencia de la secretaria del Bienestar.

“Ahí creo que el Gobierno Federal tiene mucho que aprender porque ahí sí tenemos una política integral para las personas con discapacidad. Ahí sí, en serio, se está impulsando su empleo en condiciones dignas. Ahí, por ejemplo, que se tendría que replicar en todo el país, en el Programa de Jalisco Incluyente, se entregan más de cien millones de pesos a las personas que hoy tienen a su cargo el cuidado de alguna persona con discapacidad”.

La respuesta de la secretaria Ariadna Montiel no se hizo esperar.

“En Jalisco no invertimos cien millones, invertimos 720 millones sólo en las personas con discapacidad. Pero, a diferencia, nosotros reconocemos los esfuerzos del Gobierno del estado de Jalisco”. (Por Arturo García Caudillo)