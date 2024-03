En el Senado de la República volvieron a darse hasta con la cubeta, acusándose unos y otros de actos de corrupción, como hizo la morenista de Baja California, Lucía Trasviña, quien sacó a relucir su léxico más florido.

“No se hagan pendejos, no quieran engañar al pueblo de México, ustedes son cómplices del crimen organizado y es lo que les dejó de herencia el García Luna, mientras él está preso en Nueva York, ustedes le están operando, cabrones, y por lana. ¿Qué no les da vergüenza? ¡Qué cínicos! No quieran enturbiar el proceso electoral”.

En respuesta, Lilly Téllez expresó.

“Sólo les importa renovar su pacto con el crimen organizado que está a la vista de los ojos de todos los mexicanos. ¡Qué vergüenza y qué asco! Y sobre las palabras de la senadora de Baja California Sur, pues ni quién le entienda, habla en el idioma que hablan ustedes”. (Por Arturo García Caudillo)