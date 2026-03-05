El vicecoordinador de los senadores de Morena, Higinio Martínez, reiteró su disposición a modificar la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, para evitar una ruptura con los aliados.

“A ver, ¿es inamovible? Yo creo que no, porque si falta una coma hay que poner una coma. Tampoco podemos ser tan estrictos, ¿sí? Si falta poner una palabra, hay que poner una palabra. Pero lo que sí digo y sostengo es que todo, todo lo que deba hacerse para llegar a un acuerdo, lo tenemos que hacer en la Cámara de Diputados o en el Senado. Lo he sostenido y lo mantengo: Nosotros tenemos que cuidar la coalición con nuestros aliados, con el PT y con el Verde”.

Y es que, asegura, el objetivo es que la iniciativa avance en el Congreso, pues uno de los principales retos del bloque mayoritario es mantener la unidad de la coalición que llevó a Sheinbaum a la Presidencia. (Por Arturo García Caudillo)