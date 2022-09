Aunque la oposición no estuvo de acuerdo, el Pleno del Senado de la República devolvió a comisiones el dictamen de reforma a la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas participen de acciones de seguridad pública hasta el 2028. De esta forma, dice el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Morena y el Ejecutivo Federal no lograron salirse con la suya.

“A pesar de todo lo que hicieron el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, no lograron su propósito. En el caso de la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como aquí, cuando cambió el presidente de la República de opinión, cambiaron al unísono de opinión. Y es tal el desvarío que tiene el titular del Poder Ejecutivo, que a quienes hoy no piensan como él, no se recata, no se respeta y no tiene el decoro de advertir que el equivocado es él”.

Y como el dictamen fue devuelto a comisiones, se revisará el texto y probablemente se modifique la minuta. (Por Arturo García Caudillo)