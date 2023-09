Por mayoría, con nueve votos de la oposición, Morena y sus aliados en el Senado de la República, ratificaron el nombramiento de Celia Maya, como consejera del Consejo de la Judicatura Federal. El panista Damián Zepeda rechazó esta designación, pues representa, dijo, una posible invasión en la independencia y autonomía del Poder Judicial.

“No cumple con el elemento principal que se tiene que cumplir para este nombramiento, que es la autonomía y la independencia. El perfil que tiene que estar en el Consejo de la Judicatura no sólo debe ser una persona honesta, que creo que lo es, a quien están proponiendo; no sólo tiene que se una persona capaz, que creo tiene la trayectoria para demostrar capacidad, sino que tiene que ser una persona independiente. Pero no. ¿A quién están proponiendo? Con mucho respeto, a la ex candidata a gobernadora de Queretaro por Morena”.

Fueron 70 votos a favor, incluidos nueve de la oposición. (Por Arturo García Caudillo)