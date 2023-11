El envío de un camión con donaciones para los damnificados por Otis, provocó el enfrentamiento verbal entre la oposición y el partido en el poder, pues al banderazo de salida acudió el presidente de Morena, Mario Delgado, provocando la indignación de los opositores, como en el caso del coordinador panista Julen Rementería.

“Así que me parece mezquino, me parece ventajista y fuera de lugar el que de repente se haga justo lo que no se tiene que hacer. Hay que ayudar a la gente más allá de las posiciones partidarias. Lo que necesitan es ayuda, verdadera ayuda de la población, en este caso el Senado mexicano”.

En respuesta, los morenistas les echaron en cara que no fueron capaces de donar un mes de su sueldo. Es la voz de la senadora Claudia Balderas.

“Nosotros no dimos diez días de salario, nosotros dimos un mes de salario. La bancada de Morena, los senadores de Morena sí somos personas preocupadas por la ciudadanía de Guerrero”. (Por Arturo García Caudillo)