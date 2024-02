Tras el asesinato de una mujer en el hospital psiquiátrico de El Zapote a manos de otra interna, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, acusa que hay descuidos en esas instalaciones.

Señala que la institución tiene déficit de personal, lo que pudo haber derivado en el homicidio registrado esta semana.

“En el lugar, el único que tenemos que ustedes ya saben, es donde estamos mandando a las personas pero no hay un área de seguridad, no tienen custodios, no tienen procesales. Es puro personal médico y administrativo pero no hay condiciones para tener el resguardo de personas en tratamiento que tienen un tema de una conducta delictiva”.

Anteriormente una persona que cometió un delito pero padece una enfermedad mental podía ser enviada a su domicilio, pero actualmente debe ser atendida en un centro psiquiátrico, sin embargo estos lugares no tienen capacidad. (Por José Luis Escamilla)