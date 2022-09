“Confío en que la Auditoría Superior de la Federación no se prestará al juego del gobernador Enrique Alfaro, quien en una reunión en Casa Jalisco le pidió a su titular una revisión extraordinaria a la UdeG”, sentencia el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Efectivamente, tengo información de que esa reunión fue para que el gobernador pedirle al Auditor Superior de la Federación, auditorías extraordinarias contra la universidad. Yo estoy seguro que auditor David Colmenares no se prestará a una auditoría extraordinaria, a una auditoría política, confío a la Auditoría Superior. Espero que no se preste para hacer auditorías ni a domicilio ni por pedimento de un gobernador”.

Villanueva Lomelí, quien acusa al gobernador de él sí tener secuestrados a los poderes judicial y legislativo, indica que la última cuenta pública de la UdeG salió en ceros como el resto de los ejercicios auditados.

Lamenta que Enrique Alfaro utilice al estado para tratar de acosar a universidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)