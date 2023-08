Vecinos del Parque San Rafael acusan que a pesar de las obras construidas dentro del área verde para mitigar las inundaciones en la zona, se siguen presentando anegamientos en sitios donde se había asegurado que habría disminución de afectaciones.

Una de las lideresas de la resistencia contra las obras del parque, Leticia López, afirmó que seguirán impulsando la campaña social que iniciaron hace una semana para reportar irregularidades en la operación del SIAPA, que fue el ente responsable de la obra.

“Pues es una obra lamentablemente simulada y engañando a la gente que vive en zonas abajo de que no se van a inundar. Ya la vimos con la primera agua muy chiquita, ni siquiera de estas tormentas, que antes de que lloviera acá donde está el vaso regulador, la zona del colector ya se habían inundado allá en San Andrés. Entonces, pues para que vean, para que vean que no estamos mintiendo que esta obra sí es para favorecer al desarrollo inmobilario”.

La señora López denunció que las obras en el parque ya fueron concluidas, pero de momento las autoridades no han realizado la inauguración del controversial proyecto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)