La española Garbiñe Muguruza, ganadora del Final Four WTA del año pasado, No participará en el Abierto de Tenis Guadalajara 1000 que se disputará la próxima semana en el Complejo Panamericano, al dar por terminada su temporada en San Diego tras presentar algunas molestias, informa el director del Torneo, Gustavo Santoscoy.

“Sí, se retiró de San Diego en un partido, al parecer traía una lesión y son cosas que no se controlan las lesiones de los deportistas y es una lástima que se haya lastimado antes de venir a Guadalajara ¿Qué tan sensible esta esta baja considerando que había sido la campeón del Final Four de diciembre pasado? Pue sensible sentimental por lo mismo pero en calidad de juego hoy en día tenemos grandes jugadoras, en calidad de tenis vienen 46 de las Top 50″

Se espera que durante las próximas horas arriben todas las participantes; la calificación se disputará durante sábado y domingo, y el cuadro principal a partir del lunes.

(Por Manuel Trujillo Soriano)