No significa no, y eso no lo entendió José Guadalupe “M”, por lo que fue sentenciado a pasar seis años y cuatro meses en prisión por el delito de violación.

De acuerdo con la carpeta de investigación este hombre y su pareja vivían juntos en una casa de la colonia Mesa de los Ocotes de Zapopan.

Sin embargo el 23 de septiembre de 2022 la mujer se negó a tener intimidad con José Guadalupe quien en respuesta la agredió de diversas formas.

La víctima denunció lo ocurrido y elementos de la fiscalía de Jalisco detuvieron al agresor.

En un procedimiento abreviado José Guadalupe fue sentenciado por los delitos de violación y violencia familiar, que además de la pena corporal le amerizaron el pago de una cantidad de dinero por concepto de reparación del daño. (Por José Luis Escamilla)