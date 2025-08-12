El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue sentenciado a siete años de prisión por falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso, al apropiarse de un terreno de 58 hectáreas en el ejido Aután, municipio de San Blas.

La sentencia se emitió en primera instancia, por lo que aún puede ser apelada ante tribunales superiores.

Sandoval permanece en prisión desde el 6 de junio del 2021, y enfrenta además otros dos procesos penales; permanecerá recluido en el penal federal de El Rincón en Tepic, Nayarit.