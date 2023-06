Los padres de familia se enteraron por los medios de comunicación de que el sábado próximo deberán asistir los estudiantes de educación básica a las aulas para un curso intensivo sobre adiciones que ordenó la SEP.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez Sesma, indica que no les informaron con anterioridad y aclara que el curso no es obligatorio.

“Digo, como asociación estatal no estamos enterados oficialmente en el estado, creo que es una dinámica que se va a manejar en los centros. La preocupación es de que se está convocando para el sábado y mucha gente toma los fines de semana para salir, entonce, esperamos que haya buena afluencia -¿No es obligatorio, verdad?- Definitivamente no”.

Sánchez Sesma acudió a la entrega de reconocimientos a maestros en Zapopan. (Por Claudia Manuela Pérez)