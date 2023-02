Luego de la denuncia de la presunta violación de cuatro custodias del penal de Puente Grande a manos de un grupo de internos, solapados presuntamente por supervisores del lugar, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, mencionó que dos custodios ya están separados de su cargo, tras las medidas cautelares emitidas a la Dirección de Prevención y Readaptación Social. Se emitieron otras recomendaciones que no se aceptaron:

“Como no hubo aún denuncia todavía, las otras medidas no aplicaban si aceptaron la medida cautelar de remover a los señalados mientras se hace la investigación”.

Señaló que de momento no han recibido quejas de hostigamientos a las custodias para no denunciar y las presuntas víctimas tampoco se han acercado a la CEDHJ.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, publicó en sus redes un acta circunstanciada donde 19 de las 24 internas afirman que la noche de la presunta agresión no hubo incidentes e insiste que son falacias los señalamientos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)