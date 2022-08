Será una solución a medias la obra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construye sobre la carretera a Nogales a la altura de la Venta del Astillero, en Zapopan.

El director del Centro Jalisco de la SCT, Ernesto Rubio, indicó que la obra consiste en un retorno subterráneo para quienes salen de la carretera a Nextipac y así no toparse con los que circulan por carretera a Nogales.

“Los de la carretera siguen conservando el mismo nivel y lo único que se modifica es los vehículos que realmente detienen el tránsito que vienen de Nextipac y cruzan hacia Guadalajara. El otro movimiento importante de vehículos es el que traemos de Guadalajara hacia Nextipac que ese cruce no tiene conflicto”.

Esto quiere decir que para salir de la ciudad ya no interferirán los vehículos que se incorporan a la carretera provenientes de Nextipac, sin embargo seguirán los atoronoes provocados por las paradas de camión, lo puestos de comida y en el caso del ingreso a la ciudad el tope que está en La Primavera. (Por José Luis Escamilla)