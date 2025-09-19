Serán 17 las camionetas VAN que le darán el servicio de transporte público gratuito a familias de las zonas más vulnerables de Zapopan, explica el alcalde Juan José Frangie.

“Estamos viendo, porque se hizo un estudio, una encuesta, fíjate que la mayoría es mujeres, mujeres con niños que se trasladan. Vamos a hacer prueba y error como fue con los agentes, guardianes viales, ´pero es, acercarlos a donde no hay camión, porque en esas zonas no llegan los transportes porque o la ruta no le conviene o porque las calles no están suficientemente preparadas para los camiones”.

El alcalde de Zapopan confirma que este programa de transporte público gratuito comenzará en octubre próximo en una primera etapa para Tesistán y Valle de Los Molinos. Se espera que el servicio se extienda a otros puntos. (Por Gricelda Torres Zambrano)