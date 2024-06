En Tonalá el candidato de Morena, Sergio Chávez, ya celebra el triunfo, luego de la jornada electoral de este domingo y dice ya estar listo para volver a gobernar.

“Muy contento ¿no?, nuevamente logramos la decisión de la gente de Tonalá, me vuelve a dar este tercer mandato. Fue una campaña propositiva, me entendió la gente lo que quiero llevar a Tonalá, y muy contento y listo para chambear a partir que la autoridad electoral me entregue mi constancia de mayoría, ponerme a chambear”.

Asegura tener 24 puntos de ventaja en la encuesta de salida. (Por Martín Navarro Vásquez)