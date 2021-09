Esta vez con la bandera de Morena, Sergio Chavéz encabezará por segunda ocasión la administración municipal de Tonalá.

Durante la ceremonia de toma de protesta en Palacio Municipal, señaló las condiciones en que recibe las finanzas de uno de los municipios más marginados de la Metrópoli y también más inseguros.

“Limpia, segura, atendida por su gobierno y no una ciudad denigrada, avasallada, marginada, saqueada, agandallada y maltratada, Eso yo no quiero! No es nada grato que en Tonalá tengamos la mayor percepción de inseguridad según los datos del INEGI”.

Sergio Chávez fue el segundo alcalde metropolitano en rendir protesta, para entrar en funciones a partir del primer minuto de octubre. En la ceremonia estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro. (Por Gricelda Torres Zambrano)