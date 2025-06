Luego de la polémica con Natalia Subtil, mamá de su hija, el cantante Sergio Mayer Mori aseguró que él prefiere enfocarse en su carrera, así lo mencionó en exclusiva para Notisistema:

“Mira yo la verdad es que me enfoco en lo que sí me está dando, así como ustedes, este espacio súper grato de hablar de la música, de darle un poquito de espacio a esto, y eso es lo que yo me enfoco y lo que yo valoro, y eso es lo que yo le dedico mi tiempo, lo demás es lo que es innecesario, mandarles enfoque”

Sergio Mayer Mori presenta los avances de su proyecto titulado Mori, con el que visitó Guadalajara para ofrecer un concierto. (Por Katia Plascencia Muciño)