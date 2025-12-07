Tal y como se esperaba este domingo se despidió del Club Monterrey el defensa español Sergio Ramos, quien volverá al balompié europeo, aunque tiene en la mesa ofertas para continuar en la MLS.

Ramos se presentó en el llamado Barrial, donde entrena el equipo para despedirse de sus compañeros y el personal del club. Se llevó sus cosas y no dio declaraciones.

El ex del Real Madrid se podría decir que cumplió en la Liga MX. En dos torneos cortos, pues llegó en el Clausura 2025, sostuvo 27 partidos y anotó ocho goles; además le anotó al Inter de Milán en el Mundial de Clubes. (Por Martín Navarro Vásquez)