Instalar un sistema de alerta sísmica no es fácil, contempla una serie de soluciones que tiene que ver con dispositivos de alertamiento y un esquema bien establecido de protección civil, señala la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Rocío Castillo.

Destaca que aparte es la inversión que se tiene que hacer.

“Entonces, bueno, no se si se podría diseñar algo. Ahora lo que sí es que se necesita hacer un análisis de factibilidad técnica y económica y la pertinencia social y no pensar que la alarma es la única solución”.

Destaca que cada escuela, organismo, empresa e institución debería tener una unidad de protección civil.

Indica que también es importante establecer rutas de evacuación y por ejemplo en Zapotlán del Rey, lugar sísmico, no están bien establecidas. (Por Claudia Manuela Pérez)